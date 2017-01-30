Фото: rshn-alt.ru

Партию санкционных польских яблок уничтожили в Алтайском крае, проинформировали в региональном управлении Россельхознадзора.

Известно, что запрещенная к ввозу в РФ продукция весом 104 килограмма была обнаружена на одной из оптовых баз Рубцовска.

"Страна происхождения фруктов была определена по этикеткам на коробках. В товаросопроводительных документах указано, что яблоки ввезены из соседней области. Фитосанитарные документы на выявленную продукцию отсутствовали", – добавляют в надзорном ведомстве.

В итоге продукция была изъята из оборота и уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов.