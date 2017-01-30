Партию санкционных польских яблок уничтожили в Алтайском крае
Запрещенная продукция была выявлена на одной из оптовых баз Рубцовска
30 января 2017, 09:21
Фото: rshn-alt.ru
Партию санкционных польских яблок уничтожили в Алтайском крае, проинформировали в региональном управлении Россельхознадзора.
Известно, что запрещенная к ввозу в РФ продукция весом 104 килограмма была обнаружена на одной из оптовых баз Рубцовска.
"Страна происхождения фруктов была определена по этикеткам на коробках. В товаросопроводительных документах указано, что яблоки ввезены из соседней области. Фитосанитарные документы на выявленную продукцию отсутствовали", – добавляют в надзорном ведомстве.
В итоге продукция была изъята из оборота и уничтожена на полигоне твердых бытовых отходов.
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