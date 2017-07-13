Пассажир трамвая похитил у 57-летнего кондуктора планшет в Барнауле
Подозреваемый в краже планшетки задержан
13 июля 2017, 10:50
Сотрудники правоохранительных органов Барнаула задержали подозреваемого в краже планшета у кондуктора трамвая, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Кража была совершена еще в мае этого года. 57-летняя кондуктор рассказала, что планшет находился в ящике у кондукторского сиденья. Людей в трамвае было много, поэтому женщина не видела в какой момент произошла кража.
Когда она обнаружила пропажу, то обратилась в полицию. Сумма причиненного ущерба составила десять тысяч рублей.
Позже удалось задержать подозреваемого. Им оказался 27-летний барнаулец. Планшет он продал. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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