Пассажир "Жигулей" погиб при лобовом столкновении авто на алтайской трассе

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Полиция выясняет обстоятельства смертельного ДТП, случившегося накануне на алтайской трассе "Алейск-Чарышское", сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла на 74-м километре указанной автодороги около 23:00. В настоящее время установлено, что водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем "Ниссан Пульсар", выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречным автомобилем ВАЗ 21074 под управлением водителя 1996 года рождения.

В результате аварии на месте ЧП погиб пассажир "Жигулей". Водитель японского автомобиля и его пассажиры – женщина 1990 года рождения и ребенок 2010 года рождения — были госпитализированы в Усть-Калманскую ЦРБ. Также госпитализация потребовалась водителю ВАЗа.

По факту аварии проводится проверка.