Пассажирка Mercedes в Бийске угрожала пистолетом, подрезавшей машине

Сотрудники вневедомственной охраны задержали жительницу Барнаула за угрозу убийством, сообщает Управление вневедомственной охраны по Алтайскому краю.

Как сообщается, на одной из улиц Бийска водитель автомобиля Toyota Avensis "подрезал" Mercedes. Водителю элитного авто это не понравилось и он заблокировал проезд водителю японской машины, спровоцировав скандал. Пассажирка Mercedes решила заступиться за мужа, достала пневматический пистолет и стала угрожать расправой водителю Toyota.

На место ЧП прибыли сотрудники группы задержания отдела вневедомственной охраны Бийска. Сержанты пресекли противоправные действия и задержали граждан.