Пассажиропоток в аэропорту Барнаула начал восстанавливаться

Авиакомпании начали возобновлять прежние или вводить новые рейсы из Барнаула, однако пассажиропоток пока не достиг докризисного уровня, пишет "Интерфакс" со ссылкой на слова представителя барнаульского аэропорта.

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По информации собеседника издания, пассажиропоток восстанавливается, но до докризисного уровня на данный момент он не дотягивает на 30%.

Также представитель воздушной гавани рассказал, что в августе туроператор Pegas Touristik запустит чартерную программу из Барнаула в Анталью (Турция). Полеты при этом будут осуществляться через Ростов-на-Дону.

Кроме того, с 1 августа "Аэрофлот" возобновит второй ежедневный рейс из Барнаула в Москву, а с 4 августа "КрасАвиа" запустит дополнительный четвертый рейс в Красноярск.

Ранее сообщалось, что Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа. Первоначально будут доступны рейсы в Турцию, Танзанию и Великобританию. Однако в дальнейшем список стран увеличат.