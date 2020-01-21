Пассажиропоток в Барнауле на фоне проблем отрасли за год вырос на 10%

Общественный транспорт Барнаула за год перевез 82 миллиона человек

21 января 2020, 11:18, Вячеслав Кондаков

Пассажирский поток в общественном транспорте Барнаула в 2019 году вырос на 10%. Такая положительная тенденция произошла впервые за несколько лет. До этого количество пассажиров только падало.

Барнаул может получить 22 миллиарда на обновление общественного транспорта

Барнаул может получить 22 миллиарда на обновление общественного транспорта

Как сообщает пресс-служба мэрии, благодаря системе электронной оплаты общий пассажиропоток за ушедший год составил более 82 млн поездок, что на 10% больше показателя 2018 года.

Также увеличилось количество пользователей электронных средств платежа – в 2019 году их реализовано более 83 тысяч, из них более 61 тысячи – льготные транспортные карты. В целом безналичный расчет в общественном транспорте увеличился по сравнению с 2018 годом в два раза.

Отрасль до сих пор находится в кризисе. Изношенность общественного транспорта в столице края около 90%. Всего перевозка пассажиров в городе осуществляется 360 автобусами. В последний раз перевозчики покупали новый автобус четыре года назад. В прошлом году количество пассажиров сократилось на 5%. Два года назад – еще на 5%. Из-за этого мэрия краевой столицы закрыла сразу несколько маршрутов.

Барнаул может попасть в федеральную программу по обновлению подвижного состава. Сейчас ее разрабатывают в правительстве РФ и ВЭБ. Предполагается, что 25 самых крупных городов страны получат 150 миллиардов на новые автобусы и трамваи. Барнаулу в данный момент на обновление системы необходимо около 22 миллиардов.

Власти Барнаула продолжают закрывать маршруты из-за падения пассажиропотока

Власти Барнаула продолжают закрывать маршруты из-за падения пассажиропотока

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