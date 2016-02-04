Пассажирская "газель" насмерть сбила пенсионера на "зебре" в Бийске

В Бийске произошло смертельное ДТП: маршрутка сбила пожилого человека на пешеходном переходе, сообщает "Наш Бийск".

Предварительно установлено, что инцидент произошел в 6:00. В это время на улицах города работали еще не все светофоры. Водитель пассажирской "газели" нарушил правила проезда пешеходного перехода и сбил 76-летнего бийчанина, который шел по "зебре" возле остановки. Пожилой мужчина умер на месте происшествия до приезда "скорой".

В транспортном диспетчерском центре Бийска сообщили, что транспорта с таким госномером среди маршруток нет, добавляет информационный портал. По неподтвержденной информации, эта "газель" везла рабочих одного из предприятий города.

Фото: "Наш Бийск"