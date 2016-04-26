Пассажирские перевозки по рекам Алтайского края стартуют с 29 апреля

Фото: thebestartt.com

Пассажирские суда начнут ходить по рекам Алтайского края с 29 апреля, проинформировали во вторник в пресс-службе региональной администрации.

На теплоходах "Москва", "Водолей" и "Заря" из Барнаула можно будет добраться до сел Бобровка, Рассказиха, Кокуйское, а также до района Зеленый Клин в краевой столице.

Что касается стоимости проезда на водном транспорте, то на пригородных линиях она составит от 46 до 130 рублей, а на городских – 24 и 36 рублей.

При этом по всем направлениям следования стоимость детского билета будет в два раза меньше взрослого тарифа.