Пассажирские перевозки по рекам Алтайского края стартуют с 29 апреля
Стоимость детских билетов по всем направлениям будет в два раз ниже взрослого тарифа
26 апреля 2016, 12:56
Фото: thebestartt.com
Пассажирские суда начнут ходить по рекам Алтайского края с 29 апреля, проинформировали во вторник в пресс-службе региональной администрации.
На теплоходах "Москва", "Водолей" и "Заря" из Барнаула можно будет добраться до сел Бобровка, Рассказиха, Кокуйское, а также до района Зеленый Клин в краевой столице.
Что касается стоимости проезда на водном транспорте, то на пригородных линиях она составит от 46 до 130 рублей, а на городских – 24 и 36 рублей.
При этом по всем направлениям следования стоимость детского билета будет в два раза меньше взрослого тарифа.
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