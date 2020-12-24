Пассажирский автобус вылетел в кювет в Барнауле
Общественный транспорт серьезно завяз в сугробе
24 декабря 2020, 17:34, Роман Кильмяшкин
Автобус маршрута № 20 съехал в кювет в барнаульском поселке Лесном. Фото с места происшествия опубликовали на странице Barnaul.insta в Instagram.
На кадрах видно, что общественный транспорт серьезно завяз в сугробе. О пострадавших ничего неизвестно.
По словам барнаульцев, подобная ситуация происходит уже не первый раз.
"Дорога очень плохо почищена. Автобусы по Лесному очень часто ездят быстро. Вот результат. Не первый случай", – рассказала местная жительница.
В отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции уточнили amic.ru, что информации об аварии в ведомство не поступало.
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