Пассажирский автобус вылетел в кювет в Барнауле

Автобус маршрута № 20 съехал в кювет в барнаульском поселке Лесном. Фото с места происшествия опубликовали на странице Barnaul.insta в Instagram.

На кадрах видно, что общественный транспорт серьезно завяз в сугробе. О пострадавших ничего неизвестно.

По словам барнаульцев, подобная ситуация происходит уже не первый раз.

"Дорога очень плохо почищена. Автобусы по Лесному очень часто ездят быстро. Вот результат. Не первый случай", – рассказала местная жительница.

В отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции уточнили amic.ru, что информации об аварии в ведомство не поступало.