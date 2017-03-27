Пассажирский транспорт будет ходить в ночь на Пасху в Барнауле

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В Барнауле в пасхальную ночь будет дольше обычного осуществляться освещение городских улиц, а также территорий, расположенных рядом с храмами, сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы.

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Вопрос дня Когда в 2017 году будут отмечать Пасху?

Кроме этого, в эту ночь будет продлена работа городского пассажирского транспорта. Барнаульцы без труда смогут уехать домой после окончания ночного богослужения в храмах.

В администрации Барнаула также обсудили предстоящий Родительский день, который в этом году пройдет 25 апреля. Перед этим днем специализированная похоронная служба вместе с городским комитетом по благоустройству проведет санитарную уборку городских кладбищ, подъездных и межквартальных дорог. На кладбищах подготовят запас черного грунта к местам зимних захоронений. 25 апреля на барнаульских кладбищах будут дежурить службы скорой медицинской помощи и пожарной охраны.

Как ранее сообщало ИА "Амител", в 2017 году Пасха приходится на 16 апреля. Католическая Пасха и православная Пасха в этом году празднуются в один день.