Пассажиры автобуса из Новосибирска ночью замерзали на алтайской трассе

Фото: НГС

Автобус с девятью пассажирами, следовавший из Новосибирска в Чемал, сломался 14 января на алтайской трассе, пишет НГС со ссылкой на пресс-секретаря "Новосибирскавтодора" Татьяну Чечурову.

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По ее словам, не замерзнуть пассажирам помогли дорожники.

"Сегодня ночью нам поступило сообщение, что на дороге Р-256 сломался пассажирский автобус Новосибирск — Чемал. Мы предоставили комбинированную буксировочную машину, которая отбуксировала автобус до ближайшей заправки "Газпром", — рассказала Татьяна Чечурова.

По её словам, в 1:48 к заправке подошёл следующий автобус в Чемал, который забрал пассажиров.

В начале декабря на трассе К-17р под Новосибирском у рейсового автобуса Новосибирск — Павлодар замёрзло топливо — 25 пассажирам пришлось ожидать запасного автобуса. Ранее на новогодних праздниках водитель автобуса оставил двух женщин на Чуйском тракте по пути из Барнаула в Новосибирск и уехал.