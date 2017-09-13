Патриарх Кирилл благословил пребывание в Барнауле мощей новомучеников

Фото: altai.eparhia.ru

Патриарх Кирилл благословил пребывание в Барнаульской епархии ковчега с частицами мощей святых новомучеников и исповедников Русской православной церкви, сообщили в пресс-центре митрополии.

Мощи мучеников будут находиться в краевой столице с 14 по 21 сентября. Прибытие святыни в Барнаул приурочено к 100-летию начала эпохи гонений на РПЦ.

"В ковчеге находятся мощи святой великой княгини Елизаветы, мученика Илариона (Троицкого), мученика Владимира (Богоявленского) и других святых Церкви Русской. Всего в ковчеге более 50 частиц мощей святых", - уточняют в епархии.

Святыню доставят в Покровский кафедральный собор в 08:00 14 сентября.