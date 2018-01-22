Павел Тулин о долгах "АлтайБаскета", новом тренере и ленте "Движение вверх"

Фото: из личного архива Павла Тулина

В команде "АлтайБаскет" в конце прошлого сезона произошли серьезные изменения. Единственный профессиональный клуб по этому виду спорта был на грани закрытия. Команде удалось избежать снятия с "Суперлиги-2", но при этом она лишилась директора клуба, которым долгие годы был Михаил Панфилов. Сегодня развивать клуб доверили Павлу Тулину — президенту Федерации баскетбола Алтайского края. Amic.ru поговорил с ним о долгах команды, перспективах на следующий сезон, тренерском штабе и картине "Движение вверх".

- Какая сумма задолженности "АлтайБаскета" перед РФБ остается на данный момент?

- Ребята сейчас находятся на сложном выезде. У предыдущего руководства команды остался долг как перед федерацией, так и перед контрагентами. Общая сумма была названа Михаилом Панфиловым в конце сезона – это 3,4 миллиона рублей. Сегодня сумма задолженности снизилась до полутора миллионов рублей. Мы всерьез сократили платежную ведомость. Львиная доля долгов — перед федерацией баскетбола. Достигнута договоренность погасить задолженность до 1 апреля. Мы четко видим источники погашения. Я думаю, что, если не будет форс-мажора, "АлтайБаскет" спокойно закончит сезон и начнет следующий. С каким спортивным результатом — это уже другой вопрос.

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- Если не секрет, кто погашает долги команды?

- Это ребята, которые не хотят афишировать свои фамилии, им не нужна реклама. Благотворительность — вопрос совести, а не публичной активности. Нам поверили, дают деньги. Конец года клуб закончил, не привлекая бюджетных средств. Даже стартовый выезд в новом году в Чебоксары и Москву был оплачен частными инвесторами. Бюджетные средства поступят нам ориентировочно в конце января. В данном случае это неважно. Клуб спокойно существует и без них.

- Михаил Панфилов летом 2017 года заявлял, что будущее команды под угрозой из-за того, что спонсоры отказываются помогать "АлтайБаскету". Это один из самых интересных спортивных проектов в нашем регионе. На домашних матчах команды всегда переполненные трибуны. Почему тогда бизнес не видит потенциала в этой истории?

- Существуют две основные категории спонсоров. Как правило, это крупный бизнес, который продвигает свою торговую марку и при этом связан со спортом. В данном случае в бюджете этой компании уже учтены данные расходы, поэтому они сами готовы предлагать клубам свои услуги. Вторая категория — фанаты спорта, люди, которые имеют достаточные ресурсы. К сожалению, первой категории спонсоров на Алтае вообще не существует. Любители же баскетбола не всегда готовы вкладывать свои средства. Они готовы приходить на матчи, болеть. Всеволод Кондратьев — бывший баскетболист. В свое время его бизнес позволял тратить деньги на "АлтайБаскет". Ресурс исчерпан — финансирование клуба остановилось. Сейчас нам вновь удалось найти человека, который готов помогать клубу и всему алтайскому баскетболу. Но его ресурс не бесконечен. Для спортивного клуба необходимо найти вторичный интерес для спонсора дать денег. Не просто рекламирование торговой марки, а помощь в раскрутке новых направлений в его бизнесе. Одна из незначительных недоработок предыдущего руководства клуба — отсутствие попытки найти такого инвестора.

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- Все знали, что финансовая ситуация в клубе сложная. Почему дошло до крайности, когда встал вопрос о снятии команды с чемпионата? Михаил Панфилов назвал ее "крайне скверной". Неужели новый спонсор не был способен раньше погасить долги "АлтайБаскета"?

- Этот "топор" недофинансирования висел над клубом с самого начала существования. Снежный ком должен был докатиться до критической массы. Это произошло именно в этом сезоне, когда не было внебюджетных средств. Тогда конкурировали две стратегии развития клуба. Первая, стандартная, которая работает во всем мире — найти много денег, купить на них хороших игроков и занять высокое место на чемпионате. Другое дело, когда мы создаем "народную" команду, создаем спортивную школу, формируем группу молодых игроков с участием небольшого количества игроков более высокого ранга. На слиянии опыта и молодости мы должны создать фабрику по выращиванию талантов в Алтайском крае. Это даст существенное сокращение бюджетных средств, потому что доморощенный игрок гораздо дешевле стоит. Зрители хотят ходить на игры и переживать за барнаульских игроков. В свое время прошлое руководство "АлтайБаскета" взяло за основу первый курс развития.

- Вам не кажется, что это замкнутый круг? С одной стороны, краевые власти готовы тратить миллионы бюджетных денег на развитие детского баскетбола, а на профессиональную команду – нет. Тогда где им играть? Тогда все талантливые игроки будут уезжать в другой регион, где им сделают более выгодное предложение.

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- Если мы будем вести грамотную правовую политику, то каждый игрок, воспитанный в "АлтайБаскете", является его собственностью. Если какой-то клуб захочет приобрести нашего игрока, он обязан заплатить денежные средства школе, которая его воспитала. Это еще один источник финансирования для нас, способный закрыть дыру в бюджете. Тогда у игроков будет альтернатива: либо ехать играть на Запад за огромные деньги, либо играть в любимом городе.

- Вы заложили 5 лет для того, чтобы школа "АлтайБаскета" принесла плоды. Тогда какой спортивный результат требовать от тренерского штаба все это время? Ведь в спорте он нужен здесь и сейчас.

- Никто не выкапывает картошку на следующий день после посадки. Наивно полагать, что к осени мы вырастим 12 первоклассных игроков. Это абсурд. Скорее всего, в ближайшие два года "АлтайБаскет" не будет претендовать на призовые места на чемпионате. Но мы все равно будем участвовать в Суперлиге, набирая мышечную массу.

- Уже есть видение, как команда будет выступать в следующем сезоне? Вы сказали про оптимизацию. Как она будет проходить?

- Мы существенно сократили многие статьи расходов. Зная, какие деньги поступят до конца 2018 года, мы сформировали бюджет на сезон. Пришлось отказаться от игроков с высокой заработной платой. Ушли Василий Рыженко, Дмитрий Приходько. На их место пришли молодые и перспективные Владислав Лисовский, Дмитрий Утолин, Иван Игнатьев. Мы на них очень рассчитываем.

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- Как прошло расставание с Дмитрием Приходько?

- Я не вижу ничего ценного в этом игроке. Кроме набора спортивных достижений, у игрока должна быть еще совесть и морально-волевые качества. Дмитрий, к сожалению, их не продемонстрировал. Ушел игрок плохо, никаких денег за него мы не получили. Заплатили ему компенсацию и отпустили с легким сердцем. Насколько известно, он до сих пор не заключил ни с кем контракт. Это уже его проблемы. Это недоработка предыдущего руководства. Правовой вопрос был выстроен крайне слабо.

- Кто теперь будет главным тренером? Ромуальдас Петронис будет сотрудничать с клубом, или собираетесь делать ставку на Евгения Горева? От фигуры главного тренера сейчас зависит очень многое.

- Очень болезненная тема. Было принято решение отказаться от услуг Ромуальдаса Петрониса. Условия, предложенные этим выдающимся специалистом, были для нас неподъемными. Мы просто не проходили по бюджету. Это не значит, что мы отказываемся от сотрудничества с ним. До конца сезона командой будет руководить Евгений Горев. Коллектив его слушается. Та работа, которую он проводит на тренировке, нас вполне удовлетворяет. Поэтому менять лошадей на переправе мы не собираемся. Будет длинное межсезонье, когда мы обратимся вновь на этот рынок труда и будем искать специалиста на эту должность. Евгения Горева мы собираемся отправить на обучение, поэтому вполне возможно, что руководить командой в ближайшем сезоне будет именно он.

- Какие обязанности будут у Виталия Мантлера? Раньше мы четко знали, что Михаил Панфилов принимает все стратегические решения. А теперь за кем в клубе последнее слово?

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- Он будет решать все административные дела. Я себе оставил исключительно контроль за финансовыми средствами и их привлечением. У нас тренерский штаб состоит из меня, Виталия Мантлера и Евгения Горева. Ключевые решения и вопросы обсуждаем совместно. Что касается финансов, последнее слово за мной. Технические вопросы решаются без меня. В данном случае у нас сформирована четкая иерархия. Ребята сейчас находятся на выезде — я вообще не вникал в этот процесс. Мое участие ограничилось поиском денег на эту поездку.

- Какую свободу вам предоставило управление спорта и молодежной политики Алтайского края и лично Елена Лебедева? "АлтайБаскет" финансирует государство, и оно все равно вправе требовать от вас результата.

- Считаю, что нам крайне повезло с кураторами из управления спорта. С одной стороны, жесткий контроль за финансами. С другой — полная лояльность в стратегии развития клуба. Мы одинаково смотрим на многие вещи. Для управления было важным, что мы теперь не ходим и не клянчим у властей дополнительные средства. Бюджет на год принят, и никто его пересматривать не будет. В ответ мы берем на себя обязанность выращивать местных игроков, развивать баскетбольную школу "АлтайБаскета".

- Есть понимание, как будет выглядеть состав на следующий сезон? Собираетесь ли полностью отказываться от приезжих игроков?

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- Мы заключаем со всеми игроками долгосрочные контракты. Я настаивал на трехлетних, но в итоге договорились, что на два сезона. В следующем сезоне, если не произойдет ничего экстраординарного, состав "АлтайБаскета" будет тем же. Невозможно раз в сезон на 70% менять состав и ждать стабильной игры. Сегодня подрастают молодые игроки. Двух игроков по итогам прошлого года мы решили премировать в конце декабря.

- Кого, если не секрет?

- Это Владислав Корпусов и Сергей Лапин, которые прекрасно отыграли финальный отрезок прошлого года и показали волю к победе.

- Как это сказалось на микроклимате в команде?

- Это был скрытый посыл другим игрокам. Неважно, что ты показываешь на площадке, сколько очков зарабатываешь. Главное — как ты отдаешься игре. В последних турах нельзя было играть спустя рукава. Перед ребятами была поставлена именно такая задача. Именно за нее Корпусов и Лапин были вознаграждены.

- В последние месяцы в регионах страны активно закрываются многие бюджетные команды. Причем происходит это там, где недавно поменялся губернатор. Новым главам региона просто не нужны бюджетные команды. Вам не кажется, что региональный спорт стал заложником политики окончательно? Если руководитель полюбит баскетбол — только тогда команду ждет светлое будущее.

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- Допустим, нас с вами назначают руководить тем или иным регионом. Мы обнаруживаем огромную дыру в бюджете, когда миллионы уходят на профессиональный спорт, и регион ничего от этого не имеет. Мы ничего не понимаем в этом виде спорта, но мы отвечаем за жизнь в этом конкретном регионе. Первое, что попадает под оптимизацию в данном случае, — профессиональный спорт, если он не доказал свою социальную значимость для региона. Тут основная проблема многих клубов, которые, получая деньги от государства, считают, что это будет бесконечно. Они не пытаются доказать свою нужность, а просто покупают заморских игроков. "АлтайБаскет", "Университет" или еще кто-то должны доказать, что они необходимы региону, а не сидеть и ждать, что им увеличат бюджет просто так.

- Был ли у вас разговор с Михаилом Панфиловым перед тем, как он покинул свой пост, и что он вам сказал? Многие болельщики были недовольны, что один из основателей клуба теперь не принимает никаких решений.

- Напомню, что учредителем "АлтайБаскета" была именно Федерация баскетбола Алтайского края. Мы вернулись к истоку. Михаил Панфилов был одним из основателей, и, безусловно, после его ухода клуб потерял большой кусок истории. Я благодарен ему, что он фанатично был предан баскетболу и много сил вложил в него. Закончился один из этапов жизни клуба. Михаил ежедневно на связи. Без него мы не можем решить многие вопросы, которые были завязаны на его связях. Также он сохранил свой пост в Федерации баскетбола Алтайского края и может опосредованно влиять на жизнь команды.

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- Как я понял, вы сейчас избавляетесь от двоевластия, когда есть "АлтайБаскет" и Федерация баскетбола региона.

- Совершенно верно. Мы сначала разошлись, теперь же снова вместе. Я крайне доволен, что все вернулось на свои круги. "АлтайБаскет" вновь превращается в народную команду.

- У вас сейчас двойная ответственность. Вы сказали, что в концепцию развития клуба закладываете пять лет. Фактически вы теперь отвечаете за все развитие баскетбола в регионе. Какой результат по истечении этого времени вы будете требовать от себя?

- В идеале — это вовлеченность каждого второго жителя Барнаула в баскетбол. Это создание культа баскетбола на уровне Литвы или США. В данном случае мне не важно, какое место будет занимать команда "АлтайБаскет". С той природой, продуктами питания в регионе мы просто обязаны воспитывать монстров спорта, которые генетически должны быть сильнее своих конкурентов.

- Как вам картина "Движение вверх"?

- Фильм очень хороший, но 90% заслуги этого — само событие. Еще в 7-м классе я впервые столкнулся с выражением "Мюнхен-72", не понимая, сколько смысла в это вложено. Об этих трех секундах знал каждый в стране. Это один из величайших спортивных подвигов, поэтому фильм был обречен на успех, и люди со слезами на глазах аплодируют в конце стоя. Надеюсь, что это даст дополнительный импульс для развития баскетбола в стране.