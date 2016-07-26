Павловский тракт превратился в одну большую пробку после ливня в Барнауле
Движение затруднено как в сторону спальных районов, так и в направлении центра
Фото: vk.com/barneos22
Огромные пробки образовались на Павловском тракте в Барнауле вечером во вторник, 26 июля.
Как сообщают читатели портала Amic.ru, движение затруднено в обе стороны — и в направлении центра, и в направлении спальных районов.
"По направлению к центру – ДТП. В итоге такое ощущение, что сейчас утренний час пик", – рассказал нашему порталу очевидец.
Что же касается дороги к спальным районам, то, помимо классического для вечернего часа пик наплыва автомобилей, серьезно осложняет движение тот факт, что днем в городе прошел ливень, буквально затопивший некоторые улицы.
В итоге перераспределение транспортных потоков обернулось дополнительной загруженностью Павловского тракта.