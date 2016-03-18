Павловский тракт в Барнауле встал в утреннюю пробку
Последствия вечернего снегопада в столице Алтайского края дали знать о себе утром 18 марта
18 марта 2016, 08:16
Фото: vk.com/barneos22
Автолюбители Барнаула в пятницу, 18 марта, сообщают о проблемах с движением после снегопада, накрывшего город накануне вечером.
Так, очень медленно осуществляется движение на одной из главных транспортных артерий Барнаула — Павловском тракте. Там скопилась пробка в районе кондитерской фабрики.
На других участках движение также затруднено. По информации городской ГИБДД, на данный момент в Барнауле зарегистрировано 15 ДТП с одним пострадавшим.
Водителей и пешеходов просят быть внимательнее в условиях сильного гололеда.
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