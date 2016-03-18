Павловский тракт в Барнауле встал в утреннюю пробку

Фото: vk.com/barneos22

Автолюбители Барнаула в пятницу, 18 марта, сообщают о проблемах с движением после снегопада, накрывшего город накануне вечером.

Так, очень медленно осуществляется движение на одной из главных транспортных артерий Барнаула — Павловском тракте. Там скопилась пробка в районе кондитерской фабрики.

На других участках движение также затруднено. По информации городской ГИБДД, на данный момент в Барнауле зарегистрировано 15 ДТП с одним пострадавшим.

Водителей и пешеходов просят быть внимательнее в условиях сильного гололеда.