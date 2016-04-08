Паводковая обстановка в Алтайском крае. Вид с воздуха

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Паводковую ситуацию в бассейнах рек Обь и Чумыш с воздуха лично оценил начальник Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Игорь Лисин в пятницу, 8 апреля.

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Облет совершался на вертолете "Авиалесоохраны". "В ходе авиационных работ была дана оценка паводкового состояния поймы реки Чумыш возле восьми населенных пунктов трех районов края и поймы Оби возле села Шелаболиха", – уточняют в экстренном ведомстве.

Напомним, что, по данным регионального главка МЧС, в настоящее время в реках края резко повышается уровень воды.

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Для предотвращения ледовых заторов военные и спасатели проводили взрывные работы.

В целом во время первой и второй волн паводка под угрозой находятся более 200 населенных пунктов региона.