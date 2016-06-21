Паводковая обстановка в барнаульском поселке Ильича стабильна — власти

Фото: barnaul.org

Мэрия Барнаула характеризует паводковую ситуацию в поселке Ильича в Барнауле, как стабильную.

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Прочее Жизнь в закрытом режиме: пустые улицы барнаульского Затона. Фото

По информации городской администрации, здесь уровень воды в Оби не достиг критических отметок.

"Фактов подтопления территорий домовладений поселка в настоящее время нет, отмечается выход грунтовой воды на дорогу улицы Остров Кораблик", - отмечают городские власти.

Вопрос об эвакуации местных жителей пока не стоит. Однако в то же время уже подготовлены развертыванию три пункта временного размещения населения (школа №56, ДК "Октябрьский", ДЮСШ №5).

Напомним, что в настоящее время в краевой столице подтопления зафиксированы в микрорайоне Затон. Здесь вода зашла на территорию 274 участков и одного жилого дома.