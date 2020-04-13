Паводок начался. В Алтайском крае затопило участок дороги

13 апреля разлившаяся река Неня затопила участок автодороги Акатьев – Сузоп – Новотроицк в Солтонском районе, сообщили amic.ru в пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края.

Новости

Прочее Вирус спасателю не помеха. Когда начнется паводок на Алтае и кого подтопит первым?

В связи с этим движение транспорта по залитому водой отрезку дороги временно прекратили. Перекрытие коснулось 500-метрового участка с 5,5 км до 6 км.

Ограничение действует для легкового и пассажироперевозящего транспорта. Его снимут, как только обстановка стабилизируется.

Автолюбителям рекомендуют заблаговременно корректировать маршрут движения. При возникновении чрезвычайной ситуации на дороге можно позвонить по телефонам 112 или 101.