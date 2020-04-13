Паводок начался. В Алтайском крае затопило участок дороги

Автодорогу в Солтонском районе перекрыли

13 апреля 2020, 21:11, Роман Кильмяшкин

13 апреля разлившаяся река Неня затопила участок автодороги Акатьев – Сузоп – Новотроицк в Солтонском районе, сообщили amic.ru в пресс-службе Госавтоинспекции Алтайского края.

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В связи с этим движение транспорта по залитому водой отрезку дороги временно прекратили. Перекрытие коснулось 500-метрового участка с 5,5 км до 6 км.

Ограничение действует для легкового и пассажироперевозящего транспорта. Его снимут, как только обстановка стабилизируется.

Автолюбителям рекомендуют заблаговременно корректировать маршрут движения. При возникновении чрезвычайной ситуации на дороге можно позвонить по телефонам 112 или 101.

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