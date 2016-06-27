Паводок в Барнауле: подтопленных жилых домов в Затоне нет

Фото: barnaul.org

Паводковая ситуация в барнаульском Затоне продолжает улучшаться — в микрорайоне не осталось подтопленного жилья, проинформировали вечером в понедельник, 27 июня, в пресс-центре горадминистрации.

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Прочее Уровень Оби в районе Барнаула стремительно снижается

Так, в сравнении с началом сегодняшнего дня уровень воды в Оби упал еще на два сантиметра и составил 577 сантиметров над нулем водомерного поста.

В Затоне сократилось количество подтопленных участков. Таковых в микрорайоне осталось 293. Также подтоплено 14 участков дорог. Отметим, ранее сообщалось, что вода зашла в один жилой дом.

В поселке по-прежнему ограничено движение общественного и легкового автотранспорта, но действует судоходное сообщение.

Напомним, что в течение последних суток уровень Оби в районе краевой столицы снизился сразу на 13 сантиметров. Это соответствует прогнозам МЧС. Напомним, спасатели ранее указывали, что паводковая обстановка в Барнауле будет улучшаться при условии отсутствия обильных осадков.



