Печальный рекорд. 30 человек в Алтайском крае скончались от коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае от коронавируса скончались сразу 30 человек. Общее число умерших в регионе с начала пандемии составляет 5 751 человек, сообщили в региональном оперштабе.

С начала пандемии в крае выявлено 81 045 заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки этот показатель вырос на 306 пациентов. Выздоровели с начала пандемии 60 068 человек (+ 64).

По состоянию на 12 октября, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3311 человек, а также 409 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 704, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 259.

Напомним, 7 октября после заседания оперативного штаба Роспотребнадзор рекомендовал властям Алтайского края ужесточить антиковидные меры. В частности, в ведомстве предложили ограничить работу общепита, а пенсионеров 65+ вновь отправить на самоизоляцию.