Педагоги в Алтайском крае смогут получить бесплатную юридическую помощь

Педработники в Алтайском крае теперь смогут получить бесплатную юридическую помощь по вопросам защиты чести, достоинства и деловой репутации. С инициативой прописать такую норму в законе "О статусе педагогического работника" выступили депутаты "Единой России". Накануне на сессии АКЗС были приняты соответствующие поправки в закон о бесплатной юридической помощи, сказано на сайте ЕР.

Педагоги нередко сталкиваются с необоснованной критикой и обвинениями. Так, в феврале воспитателей барнаульского детсада №211 чуть не уволили из-за жалобы одного из родителей. На защиту работников тогда встала вся группа, а благодаря огласке в соцсетях еще депутаты и общественность, но иногда педагогам некому помочь.

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В законе перечислены возможные виды юридической помощи: это устное и письменное консультирование, составление различных заявлений, жалоб, иных документов правового характера, представительство интересов в суде. Как отметил председатель комитета по правовой политике АКЗС, замруководителя фракции ЕР Денис Голобородько, чаще всего вопросы по такой категории дел решаются в судебном порядке.

"Если педагог обратится к адвокату, то тот сначала проконсультирует, составит документы, все заявления, ходатайства, и, конечно же, при необходимости представит интересы заявителя в суде. Будет оказан весь комплекс юридических услуг", - сказал депутат.

В Алтайском крае в сфере образования работает более 30 тысяч человек. Потенциально данной мерой смогут воспользоваться около 20 человек в год, однако, как подчеркнул Голобородько, ограничений по оказанию бесплатной юридической помощи нет.

"Даже если один человек в год обратиться за такой помощью, и мы ему поможем, то, значит, это сделано не зря, потому что права педагогов должны защищаться максимально широко", - прокомментировал депутат.

За бесплатной юридической помощью педагоги смогут обратиться к адвокатам, в многофункциональные центры и все органы госвласти.