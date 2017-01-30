Пенсии в Алтайском крае вырастут в феврале на 5,4%

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Страховые пенсии проиндексируют в феврале для 589 тысяч неработающих пожилых людей в Алтайском крае, сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда.

Индексация составит 5,4%. В результате повышения средний размер пенсии по старости в Алтайском крае составит 12 514 рублей, по инвалидности – 8 253 рубля, по случаю потери кормильца – 10 024 рубля.

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При этом уточняется, что работающие пенсионеры будут получать индексируемую пенсию по завершении трудовой деятельности.

По словам заместителя управляющего краевым отделением Пенсионного фонда Тамары Загнетиной, расходы ПФР на выплату страховых пенсий с 1 февраля после индексации увеличатся на 400 миллионов рублей и составят 9 миллиардов 345 миллионов рублей.

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Кроме того, индексация коснется ежемесячных денежных выплат участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма, "чернобыльцам", "семипалатинцам", инвалидам и прочим категориям федеральных льготников.

Также проиндексируют в Алтайском крае и стоимость набора социальных услуг. В итоге с 1 февраля она составит 1049 рублей.

В ПФР добавляют, что с 1 апреля в регионе проиндексируют социальные пенсии с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера, а в августе состоится перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров.



