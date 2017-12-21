Пенсии в Барнауле в новогодние праздники будут выдавать по графику

Выплата пенсий в Барнауле, несмотря на новогодние праздники, будет осуществляться по графику, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы со ссылкой на ОПФР по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что пенсия за январь 2018 года будет выплачиваться в обычном порядке. Но те пенсионеры, которые получают выплаты через банк 8-го числа, получат деньги заранее - 28 декабря 2017 года.

"Выплаты за январь 2018 года в почтовых отделениях края начнутся по графику доставки и режиму работы почтовых отделений с 3 января", - сказала начальник отдела организации выплаты пенсий ОПФР по Алтайскому краю Анна Корнева.