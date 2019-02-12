Пенсионер 1,5 месяца хранил на балконе труп убитого гостя в Славгороде
66-летний горожанин нанес смертельное ножевое ранение за оскорбление грубой бранью
12 февраля 2019, 08:54, Роман Кильмяшкин
66-летний житель Славгорода задержан по подозрению в убийстве (ст. 105 УК РФ), сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.
Его задержали 9 февраля текущего года после того, как на балконе занимаемой им квартиры обнаружили труп мужчины 38 лет, которого считали без вести пропавшим.
Как установлено следствием, горожанин полтора месяца хранил труп в квартире после того, как 23 декабря нанес ему шесть ударов ножом во время распития спиртного.
Таким образом хозяин жилья "наказал" своего гостя за оскорбление нецензурной бранью.
Сейчас следователи продолжают сбор и закрепление доказательств вины пенсионера. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.
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