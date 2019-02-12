Пенсионер 1,5 месяца хранил на балконе труп убитого гостя в Славгороде

66-летний житель Славгорода задержан по подозрению в убийстве (ст. 105 УК РФ), сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

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Происшествия Жительницу Барнаула похитили вместе с ее Audi и держали в неволе

Его задержали 9 февраля текущего года после того, как на балконе занимаемой им квартиры обнаружили труп мужчины 38 лет, которого считали без вести пропавшим.

Как установлено следствием, горожанин полтора месяца хранил труп в квартире после того, как 23 декабря нанес ему шесть ударов ножом во время распития спиртного.

Таким образом хозяин жилья "наказал" своего гостя за оскорбление нецензурной бранью.

Сейчас следователи продолжают сбор и закрепление доказательств вины пенсионера. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование продолжается.