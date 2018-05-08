Пенсионер на приеме у врача украл его очки

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Пенсионера, подозреваемого в краже очков у врача во время приема, задержали в Барнауле, сообщили в УМВД по краевой столице.

К правоохранителям обратился врач одной из клиник города, который сообщил, что в рабочее время неизвестные похитили у него дорогостоящие очки. Сумма причиненного ущерба превысила три тысячи рублей.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого, которым оказался ранее не судимый пенсионер 1949 года рождения.

"Подозреваемый дал признательные показания. Пояснил, что во время нахождения на приёме у врача, когда потерпевший отвлекся, похитил со стола очки. Похищенное изъято", - добавляют в УМВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.