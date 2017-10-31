Пенсионер в Барнауле скончался, упав в шахту лифта в торговом центре

Следователи назначили проверку после смерти 62-летнего барнаульца, который скончался, упав в шахту грузового лифта. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что инцидент произошел 28 октября. Пенсионер в поисках одного из офисов зашел в торговый центр со стороны служебного входа, где находятся технические помещения. В здании было темно, мужчина упал в шахту грузового лифта с высоты более четырех метров.

Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу, где позже скончался.

По информации Amic.ru, инцидент произошел в ТЦ "Маэстро", который находится по адресу: проспект Космонавтов, 34 г.