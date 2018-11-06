Пенсионер в женской одежде пытался сжечь чужой автомобиль в Горно-Алтайске

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Полиция в Горно-Алтайске задержала пенсионера, который пытался поджечь чужой автомобиль — во время инцидента мужчина был облачен в женскую одежду.

Как сообщили в МВД по республике, к правоохранителям поступили данные о попытке поджечь автомобиль Toyota Corona Exiv.

"Предварительно установлено, что вечером, находясь на работе, мужчина услышал шум на улице и вместе с коллегами вышел посмотреть, что происходит. Выйдя во двор, они увидели женщину, которая разбила арматурой боковое стекло автомобиля, стоящего на парковке, и закинула в салон бутыль с бензином. При попытке задержать злоумышленницу своими силами выяснилось, что это не женщина, а переодетый в женские вещи пожилой мужчина", — уточняют в полиции.

Прибывшие на место ЧП правоохранители доставили подозреваемого в отдел. Им оказался 60-летний горожанин, ранее совершавший преступления. Свою вину он не признал.

По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении и повреждении имущества из хулиганских побуждений путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом.

Кроме того, в настоящий момент этот же мужчина подозревается в совершении еще одного аналогичного преступления, которое произошло в конце октября. Тогда ему удалось довести начатое до конца и поджечь автомобиль Toyota Camry.