Пенсионер-велосипедист погиб после столкновения с фурой под Бийском. Видео
Смертельное ДТП произошло в Бийском районе 27 сентября
29 сентября 2016, 15:50
Фото: youtube.com
Пенсионер, ехавший на велосипеде, погиб в результате наезда фуры в Бийском районе.
Как сообщает "Бийский рабочий", инцидент произошел днем 27 сентября. По имеющимся данным, 66-летний пенсионер выехал на велосипеде на проезжую часть, а водитель большегруза не смог мгновенно затормозить.
Пожилой человек получил тяжелые травмы и скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. По факту ДТП ведется проверка.
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