Пенсионер-велосипедист погиб после столкновения с фурой под Бийском. Видео

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Пенсионер, ехавший на велосипеде, погиб в результате наезда фуры в Бийском районе.

Как сообщает "Бийский рабочий", инцидент произошел днем 27 сентября. По имеющимся данным, 66-летний пенсионер выехал на велосипеде на проезжую часть, а водитель большегруза не смог мгновенно затормозить.

Пожилой человек получил тяжелые травмы и скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. По факту ДТП ведется проверка.