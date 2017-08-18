Пенсионера сбили на Змеиногорском тракте в Барнауле
По предварительным данным, мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте
18 августа 2017, 17:06
Фото: vk.com/barneos22
Мужчину-пешехода сбили на Змеиногорском тракте в Барнауле в пятницу, 18 августа, сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД.
По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло в 16:15 в районе дома №110. Согласно предварительной информации, мужчина 1948 года рождения переходил проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
В этот момент на него допустил наезд водитель автомобиля Hyundai Tucson 1969 года рождения.
Пострадавшего доставили в горбольницу №1. По факту ДТП проводится проверка.
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