Пенсионера сбили на Змеиногорском тракте в Барнауле

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Мужчину-пешехода сбили на Змеиногорском тракте в Барнауле в пятницу, 18 августа, сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло в 16:15 в районе дома №110. Согласно предварительной информации, мужчина 1948 года рождения переходил проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В этот момент на него допустил наезд водитель автомобиля Hyundai Tucson 1969 года рождения.

Пострадавшего доставили в горбольницу №1. По факту ДТП проводится проверка.