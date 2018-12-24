Пенсионерка и 40-летний мужчина погибли при пожаре в Алтайском крае
По данному факту проводится доследственная проверка
24 декабря 2018, 17:13
Фото: apost.online
Пенсионерка и мужчина средних лет погибли в результате пожара в одном из сел Первомайского района Алтайского края.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, ЧП случилось на минувших выходных.
"В доме в результате пожара погибли 60-летняя женщина и 40-летний мужчина. По предварительным данным, причиной возгорания явился перекал печи", — отмечают в СКР.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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