Пенсионерка и 40-летний мужчина погибли при пожаре в Алтайском крае

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Пенсионерка и мужчина средних лет погибли в результате пожара в одном из сел Первомайского района Алтайского края.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, ЧП случилось на минувших выходных.

"В доме в результате пожара погибли 60-летняя женщина и 40-летний мужчина. По предварительным данным, причиной возгорания явился перекал печи", — отмечают в СКР.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.