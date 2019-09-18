Пенсионерка из Бийска перевела мошеннику 256 тысяч, чтобы сохранить свои сбережения

Бийчанка, которая перевела мошенникам более четверти миллиона рублей, обратилась с жалобой в полицию, сообщается в паблике "Инцидент Бийск".

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Прочее Алтайская пенсионерка отдала мошенникам 700 тысяч, надеясь получить 14 миллионов

69-летней пенсионерке на мобильный телефон позвонил неизвестный, который представился работником банка. Он рассказал, что некие злоумышленники пытались снять со счета женщины деньги.

Пенсионерка разволновалась. Мужчина ее успокоил, сказав, что можно обезопасить сбережения и предложил открыть счет в другом учреждении, куда необходимо перевести всю скопленную сумму.

Женщина сообщила мошеннику номер карты и код из СМС, после чего деньги с ее счета исчезли.

Возбуждено уголовное дело. Алтайские полицейские в очередной раз призывают жителей региона быть более бдительными и не поддаваться на уловки аферистов, не сообщать данные своих счетов и не переводить деньги незнакомцам.