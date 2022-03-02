Откуда пошёл обычай сыпать на голову пепел? Сакраменталии, или специальный обряд посыпания головы пеплом, тесно связан с Великим постом, который длится 45 или 46 (в високосный год) дней. Это период воздержания и покаяния перед приходом Пасхи. Переживать его верующим помогают постановления и нормы, ряд из которых регулируется Святой церковью, другие же человек воспринимает в соответствие со своей совестью и возможностями.



В католической и лютеранской Церкви Великий пост начинается с Пепельной среды. В этот день на литургии священники торжественно чертят на лбу верующих крест золой или посыпают их головы пеплом в знак смирения и покаяния. Также действо призвано напомнить мирянам, что их тело лишь прах земной, из которого Бог Всемогущий и создал человека.



Такая традиция берёт своё начало из библейских времён. В книгах Ветхого и Нового Завета написано: «Люди, кающиеся в своих грехах, посыпали голову пеплом, а тело облачали в рубище». В еврейской традиции такое действо символизировало скорбь и покаяние.



Пепел для обряда был не простой. Его собирали после сожжения ветвей вербы или пальмы, оставшихся после прошлогоднего празднования дня вступления Иисуса Христа в Иерусалим. Огонь, сжигающий ветки, считался символом любви, превращающим всё грешное в золу.



С III-IV веков священнослужители возлагали пепел только на головы раскаявшихся при публичной исповеди. С Х века обряд стали проходить все верующие. С XIV века Католическая церковь разрешила совершать сакраменталии даже в отношении тех, кто не является католиком. В описании одной из церемоний этого времени говорится: «И поместил священник золу на голову всех присутствующих, кто пришёл к нему за благословением».