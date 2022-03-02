Пепельная среда — начало поста у католиков. Почему в этот день сыпали пепел на голову и не ели мясо?
Рассказываем, почему первый день Великого поста у католиков носит название Пепельная среда, а также откуда пошёл обычай посыпать голову пеплом
С Пепельной среды у католиков начинается Великий пост. Это первый день шести покаянных недель перед праздником Воскресения Христова. В 2022 году Пепельная среда приходится на 2 марта. Главной традицией в этот день считается обряд посыпания голов верующих пеплом или нанесение на лоб креста. Что ещё принято делать в Пепельную среду и откуда берёт своё начало праздник — читайте на amic.ru.
Откуда пошёл обычай сыпать на голову пепел? Сакраменталии, или специальный обряд посыпания головы пеплом, тесно связан с Великим постом, который длится 45 или 46 (в високосный год) дней. Это период воздержания и покаяния перед приходом Пасхи. Переживать его верующим помогают постановления и нормы, ряд из которых регулируется Святой церковью, другие же человек воспринимает в соответствие со своей совестью и возможностями.
В католической и лютеранской Церкви Великий пост начинается с Пепельной среды. В этот день на литургии священники торжественно чертят на лбу верующих крест золой или посыпают их головы пеплом в знак смирения и покаяния. Также действо призвано напомнить мирянам, что их тело лишь прах земной, из которого Бог Всемогущий и создал человека.
Такая традиция берёт своё начало из библейских времён. В книгах Ветхого и Нового Завета написано: «Люди, кающиеся в своих грехах, посыпали голову пеплом, а тело облачали в рубище». В еврейской традиции такое действо символизировало скорбь и покаяние.
Пепел для обряда был не простой. Его собирали после сожжения ветвей вербы или пальмы, оставшихся после прошлогоднего празднования дня вступления Иисуса Христа в Иерусалим. Огонь, сжигающий ветки, считался символом любви, превращающим всё грешное в золу.
С III-IV веков священнослужители возлагали пепел только на головы раскаявшихся при публичной исповеди. С Х века обряд стали проходить все верующие. С XIV века Католическая церковь разрешила совершать сакраменталии даже в отношении тех, кто не является католиком. В описании одной из церемоний этого времени говорится: «И поместил священник золу на голову всех присутствующих, кто пришёл к нему за благословением».
Сколько нужно ходить с пеплом на голове? Особых сроков или запретов Церкви для этого не существует. Кто-то смывает крест со лба и стряхивает пепел с волос сразу после выхода с литургии. Кто-то ходит так весь день, публично показывая, что он раскаялся в своих грехах и ошибках перед Всевышним и получил символ смирения. Это не считается чем-то зазорным, ведь с древних времён именно при публичном раскаянии священники посыпали грешникам голову золой и отпускали им грехи.
Также освещённый пепел разрешается выносить из церкви и использовать его дома. В случае если кто-то из близких не смог присутствовать на торжественной литургии, члены семьи сами посыпали ему голову золой, читая повеление Господа Иисуса Христа: «Покайтесь и веруйте в Евангелие».
Какие запреты существуют на Пепельную среду? На этот день у католиков приходится самый строгий пост — запрещено мясо, но молочные продукты и рыба разрешены. Постную пищу едят досыта, но не более одного раза в сутки. Поститься обязательно должны люди от 18 до 59 лет. В случаях, когда по важным причинам человек не может соблюдать такие предписания, Церковь позволяет провести Пепельную среду в искренних молитвах и покаяниях.
В этот день также нельзя сквернословить, курить, употреблять в больших количествах алкоголь, а также посещать развлекательные мероприятия.