Перебрались за 2500. Новые случаи заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае подтвердили 66 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают в оперативном штабе региона по ситуации с COVID-19.

Большинство новых случаев выявили в Барнауле – 50. По два человека заразились в Заринске, Троицком и Змеиногорском районах, в Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, Бурлинском, Мамонтовском, Павловском, Первомайском, Ребрихинском, Тальменском, Угловском районах – по одному человеку.

Таким образом, на 10 июня в Алтайском крае насчитали уже 2524 инфицированных.

Как уже сообщал amic.ru, ранее региональный оперштаб опроверг сообщения, что его специалисты согласовывают с губернатором Виктором Томенко показатели по коронавирусу. Поводом стала сводка за 8 июня. Оперштаб опубликовал в своем Telegram-канале статистику по коронавирусу, которая начиналась со слов: "Виктор Петрович, добрый день. Информация на согласование". Сообщение исправили, однако скриншот попал в местные СМИ и Telegram-каналы.