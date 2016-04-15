Передвижная выставка "Русская Палитра" открывается в Барнауле 15 апреля

Передвижная выставка "Русская Палитра" открывается в барнаульском музее "Город" в пятницу, 15 апреля, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

Фото: barnaul.org

Отметим, что выставка путешествует по российским городам с 2011 года вместе с автором проекта – художником и коллекционером народного костюма Иваном Кирилловым.

Посетители смогут увидеть картины на темы русского быта и истории, а также собрание вышитых полотенец и предметы домашнего обихода.

Открытие состоится в 15.00. Выставка будет работать до 18 июня. Стоимость билета – 15-50 руб.