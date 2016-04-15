Передвижная выставка "Русская Палитра" открывается в Барнауле 15 апреля

Выставка путешествует по российским городам с 2011 года

15 апреля 2016, 10:11

Передвижная выставка "Русская Палитра" открывается в барнаульском музее "Город" в пятницу, 15 апреля, сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.

                               

Фото: barnaul.org 

Отметим, что выставка путешествует по российским городам с 2011 года  вместе с автором проекта – художником и коллекционером народного костюма Иваном Кирилловым. 

Посетители смогут увидеть картины на темы русского быта и истории, а также  собрание вышитых полотенец и предметы домашнего обихода. 

Открытие состоится в 15.00. Выставка будет работать до 18 июня. Стоимость билета – 15-50 руб. 

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