Перекресток в Барнауле после ДТП с BMW оборудовали сигнальной красной линией

Сотрудники компании "НПП Лосев" совместно с МУП "БарнаулГорСвет" установили на одном из аварийных городских перекрестков дополнительную индикацию светофора, рассказал на своей странице в Facebook директор по развитию предприятия Сергей Алексеенко.

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Как объясняет автор идеи, световая индикация светофора была установлена на пересечении проспекта Ленина и улицы Анатолия, где не раз случались серьезные аварии, в том числе самая резонансная – с участием BMW, когда погибло три человека. Теперь на красный сигнал светофора загорается красная линия, которая предупреждает водителя о том, что двигаться запрещено. Это оказывает психологическое влияние на водителей. Ожидается, что в ближайшее время подобные светофоры появятся и на других перекрестках. В том числе и для пешеходов.

В октябре 2018 года на перекрестке Анатолия и Ленина произошла резонансная авария. Автомобиль BMW X6 под управлением Александра Руденко проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Renault Scenic. Тогда погибла 33-летняя женщина, две девочки трех и пяти лет и получили серьезные травмы еще двое мужчин-пассажиров. 17 апреля Руденко был приговорен к восьми с половиной годам с отбыванием наказания в колонии-поселении.