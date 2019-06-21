Перекрытие улиц Володарского и Парижской Коммуны продлили в Барнауле
Участки улиц останутся закрытыми еще на месяц
21 июня 2019, 14:49
Перекрытие участков улиц Володарского и Парижской Коммуны продлили в Барнауле на месяц, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Ранее, напомним, планировалось, что участки указанных улиц в районе пересечения с бульваром 9 Января будут открыты 23 июня. Но в связи с большим объемом работ по строительству участка канализационной сети перекрытие будет продлено до 21:00 23 июля, то есть еще на месяц.
Горожанам приносят извинения за неудобства.
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