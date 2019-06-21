Перекрытие улиц Володарского и Парижской Коммуны продлили в Барнауле

Перекрытие участков улиц Володарского и Парижской Коммуны продлили в Барнауле на месяц, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Ранее, напомним, планировалось, что участки указанных улиц в районе пересечения с бульваром 9 Января будут открыты 23 июня. Но в связи с большим объемом работ по строительству участка канализационной сети перекрытие будет продлено до 21:00 23 июля, то есть еще на месяц.

Горожанам приносят извинения за неудобства.