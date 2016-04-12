Перемены грядут в барнаульском зоопарке после нападения тигра на девочку

Фото: amic.ru

Нововведения, которые должны свести на нет ЧП, подобные нападению тигра на девочку, ожидают барнаульский зоопарк.

Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Барнауле сообщил директор учреждения Сергей Писарев.

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По его словам, на входе в зоопарк планируется установить звонок, чтобы пригласить охранника.Кроме того, в зоопарке будет установлена высотная будка, с которой будет видно всю территорию. В ней в круглосуточном режиме будет вестись дежурство.

Относительно же вольеров, в которых находятся животные, Сергей Писарев отметил, что их менять не предполагается, поскольку они достаточно современные.

Директор зоопарка подчеркнул, что если люди будут соблюдать меры безопасности, то подобных ЧП происходить не будет.

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Как сообщал портал Amic.ru, тигр напал на 13-летнюю девочку поздно вечером 10 апреля, когда пострадавшая вместе со своей 17-летней подругой проникла на территорию уже закрытого зоопарка и перебралась через ограждение вольера.

В результате зверь ухватил подростка за ноги. В настоящее время ребенок госпитализирован.

Известно, что до ЧП несовершеннолетняя употребляла алкоголь. Это показала проведенная экспертиза.

Сейчас все обстоятельства инцидента выясняются по линии Следственного комитета и полиции.