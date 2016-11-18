Перепись: Алтайский край – лидер по количеству сельхозорганизаций за Уралом

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Алтайский край назван лидером по количеству сельскохозяйственных организаций за Уралом, он попал в десятку регионов России по размеру площади земли на одно крестьянское хозяйство. Такими стали предварительные итоги сельхозпереписи, которая прошла в стране с 1 июля по 15 августа.

По данным Алтайкрайстата, регион входит в первую десятку субъектов по размеру общей площади земли на одно крестьянское (фермерское) хозяйство — по 960,9 га.

Кроме того, в Алтайском крае работает самое большое за Уралом количество сельскохозяйственных организаций — 1087.

Именно в регионе самое большое количество крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей по СФО — 3468, каждый из которых имеет в среднем по 783,1 га земли.

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Первый в Сибири Алтайский край и по количеству личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан со средней площадью в 0,5 га.

"По числу объектов сельхозпереписи Алтайский край находится на пятом месте среди регионов России и на первом месте в СФО", — добавил руководитель Алтайкрайстата Вячеслав Мочалов.

Напомним, что подробные данные переписи Росстат представит только через год, а окончательные итоги подведут через два года.