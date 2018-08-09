Перевозивший мясо грузовик и легковушка слетели с трассы в Алтайском крае

Фото: vk.com/barneos22

Грузовик, перевозивший мясо, а также легковой автомобиль слетели с трассы в Алтайском крае днем в четверг, 9 августа.

О ДТП сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Трасса Барнаул - Бийск. В результате ДТП с трассы вынесло две машины. Одна из них с мясом скота", - отмечает автор заметки.

На место происшествия прибыла полиция. В пресс-службе краевой ГИБДД порталу Amic.ru сообщили, что пока информация о ДТП не поступала.