"Перспективная схема". Как запуск онлайн-платформы повлиял на продажи Hyundai в России

Группа компаний Hyundai входит в тройку самых успешных производителей автомобилей на российском рынке, уступая только отечественному бренду Lada и своему соотечественнику – концерну KIA. Именно Hyundai в числе первых запустил специальную онлайн-платформу, на которой можно заказать и приобрести автомобиль, выбрав комплектацию и уточнив прочие нюансы в дистанционном режиме.

Онлайн-платформа – новые возможности

По мнению производителя, революционный формат сотрудничества с целевой аудиторией покупателей напрямую, с помощью специализированных виртуальных платформ – это взаимовыгодная и перспективная схема. С её помощью, к примеру, россияне могут удалённо не только выбрать автомобиль, но и полностью его оплатить. На страницах платформы есть инструменты для страхования транспортных средств или подключения кредитных программ.

Доля онлайн-продаж – в пределах 3%

При этом, несмотря на все потенциальные преимущества онлайн-покупки, новая схема пока не смогла потеснить традиционный формат продаж. Согласно внутренней статистике бренда, в октябре через платформу было продано почти 370 автомобилей Hyundai. Это меньше, чем 3% от общего объёма сделок за второй осенний месяц с учётом продаж через официальных дилеров.

Если посмотреть на статистику за первые десять месяцев года, то картина будет похожей на октябрьскую. С января по ноябрь через официальную платформу россияне заказали и приобрели в дистанционном режиме чуть более 3700 автомобилей. Если сравнивать продажи со статистикой продаж у дилеров за аналогичный период, то на долю виртуальных сделок придётся 2,6% продаж.

Статистика продаж

Ранее южнокорейский бренд опубликовал статистику продаж за первые десять месяцев 2021 года. Общий результат в период с января по ноябрь порадовал руководство компании, ведь продажи в России выросли на 12%. Однако октябрь выбился из общей статистики, уйдя в минус, – во второй осенний месяц россияне купили на 15% меньше автомобилей Hyundai, чем в октябре прошлого года.

Бестселлером бренда, как и ранее, остаётся седан Solaris. От него лишь немного отстаёт кроссовер Creta, а замыкает тройку лидеров ещё один внедорожник – Tucson. Модели Sonata и Santa Fe не показали таких продаж, но вышли в плюс, улучшив личную статистику по сравнению с прошлогодним октябрём.