Первая смена в летних лагерях в Алтайском крае прошла без срывов

Чиновники Алтайского края подвели итоги первой смены в детских лагерях: серьезных нарушений зафиксировано не было. Об этом 10 июля рассказали на заседании краевой межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей региона.

"Все учреждения получили санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии нормам и требованиям безопасности, приняты межведомственными комиссиями. Несмотря на сложные погодные условия во время первой смены чрезвычайных ситуаций с детьми не зарегистрировано", - сообщила исполняющая обязанности заместителя министра образования и науки Алтайского края Марина Дюбенкова.

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Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Наталья Борисюк подчеркнула, что особенно пристальное внимание властей было к вопросам питания. В рационе детей есть фрукты, молочные и хлебобулочные продукты, вся продукция качественная, поступает непосредственно от производителей. Продукты питания проходили обязательную лабораторную проверку, оценивалась и питьевая вода. Перед открытием летнего сезона около 12 тысяч сотрудников пищеблоков прошли обучение по программе санитарного минимума.

"Есть все условия для полноценного отдыха. Нарушения были, но не масштабные, ликвидировались в процессе проверки", — добавила она.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что обеспечили детские лагеря необходимыми специалистами, процент заболеваемости не превысил показателей 2017 года.

Кстати, в Алтайском крае проводится пилотный проект по подсчету оздоровительного эффекта.

"В лагерях проходит детальное обследование стадий оздоровления ребенка, начиная с питания, медицинского обслуживания, а также того, каким ребенок зашел в лагерь и каким он вышел. В 2018 году в регионе этот эффект составил 98%", — рассказала Наталья Борисюк.

О работе без сбоев отчиталось и краевое МЧС. Ведомство контролирует обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

"Все учреждения в обязательном порядке два раза посещают сотрудники МЧС. Мы контролируем вопросы состояния всех систем и проводим тренировки по эвакуации детей. Регулярно проводим занятия с обслуживающим персоналом, с детьми в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", — сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Андрей Нейман.

Полиция также выполнила все необходимые мероприятия, в том числе и антитеррористические.

Среди актуальных вопросов организации деятельности загородного детского лагеря — обеспечение их территорий устойчивой интернет-связью. Минобрнауки совместно с Минкомсвязью Алтайского края поручено организовать мониторинг интернет-провайдеров для решения этой задачи.

Традиционно в крае, в период летней оздоровительной кампании реализуются всероссийские детские программы и проекты: всего в 2018 году в Алтайском крае пройдет 169 муниципальных, 39 региональных, 2 межрегиональные и одна международная профильная смена. Летом в профильных лагерях отдохнет более 25,5 тысяч детей из региона и еще 920 из Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края, Томской и Новосибирской областей и других регионов.

"Особое место занимает детский туризм: это путешествия, экскурсии, туристские походы. Во время первой смены участие в них приняло более 3,5 тысяч школьников от 6,5 до 18 лет. Более 9,8 тысяч школьников станут участниками походов", — отметила директор КГБУ ДО "Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения "Алтай" Наталья Молчанова.

Надежда Гладкова специально для Amic.ru.