Первое интервью и видео кота Барсика. Специально для ИА "Амител"

Всего за несколько дней простой барнаульский кот Барсик стал известен на всю страну. Включенный в опрос сообщества "Алтай Online" в "ВКонтакте" по поводу нового главы администрации города явно шутки ради, он уже через три дня вполне реально начал собирать деньги на предвыборную кампанию. И хотя быть сити-менеджером ему никак не суждено, пользователи соцсетей уже предложили сделать его "народным мэром". Проект "Кот Барсик" явно пришелся по вкусу местному народу, который подобными общественными акциями явно не избалован. Несмотря на всю абсурдность ситуации, нам все же удалось взять интервью у... кота.





Фото предоставлено ИА "Амител" сообществом "Алтай Online"

– Вы же понимаете, что в Барнауле нет выборов, а подача документов на участие в конкурсе на сити-менеджера уже закончилась. Я уже не говорю, что вы – кот. В любом случае претендовать на этот пост вы не можете. Что же вас побудило заявить свою кандидатуру?

– С формально-юридической точки зрения, конечно, особых шансов занять эту должность у меня нет. Но есть более серьезный пост – народный мэр города. В России пока таких прецедентов нет, но мои коллеги из других стран, заручившись народной поддержкой, вполне успешно занимают подобные должности. Более того, это позволило бы обратить внимание на проблемы этих территорий и привлечь дополнительные инвестиции, прежде всего в туристическую отрасль.





Что касается проблем. Вот я – обычный кот и не имею никаких политических прав. Но далеко ли от меня ушли люди, которым эти права гарантированы законом? Мне очень не нравится, что горожане практически не ходят на выборы и слабо выражают свою гражданскую позицию. Власть в таких условиях не всегда прислушивается к жителям, принимая важные решения. Если горожане не хотят быть активными, а власть не готова слышать, то за дело придется браться нам, котам.

Своим выдвижением я хотел сказать только одно: мы – котаны, и если мы объединимся, то решение любых проблем нам будет по плечу. А о проблемах города я знаю не понаслышке, потому что живу в обычной девятиэтажке, каждый день смотрю в окно на городские дороги и часто слышу эмоционально окрашенные заявления хозяина, когда он получает квитанцию за квартиру.

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Фото предоставлено ИА "Амител" сообществом "Алтай Online"

– Костяк команды у меня уже был. Однако активный этап кампании требует большего количества специалистов. Поэтому я обратился к своим сторонникам с предложением помочь в моей нелегкой предвыборной борьбе. В результате сформировался неплохой коллектив. Команда работает вполне эффективно: уже подготовили стратегию кампании, разрабатывают листовки, следят за информационной повесткой. Всем бы кандидатам таких ребят!

Благодарю каждого, кто откликнулся. Особенно приятно было прочитать такое большое количество теплых слов и предложений в свой усатый адрес.

– Как относитесь к созданной вокруг шумихе в СМИ, фотожабам, мемам?

Сейчас уже отношусь спокойно, поначалу немного нервничал. Пользуясь случаем, хочу высказать благодарность всему журналистскому сообществу. Вы мне очень помогаете, без вас я не наделал бы столько полезного шума. С вашей помощью, уверен, мы еще многое сможем. Спасибо всем, кто рисует мемы – они являются неотъемлемой частью интернета и моей кампании. Жду новых оригинальных работ. Если про тебя делают мемы, значит, ты что-то значишь для интернета и для тех, кто тебя поддерживает.





– Каких-то политических взглядов придерживаетесь?

– Это слишком серьезный вопрос для кота. Я вам отвечу вопросом на вопрос – отрывком из стихотворения Дмитрия Быкова:

К чему нам валюта и крах биржевой,

и санкций припадок второй,

когда перед нами успешный, живой,

пушистый народный герой?

А если серьезно, то в городе надо не политикой заниматься, а реальными делами, и желательно делать это честно, с опорой на мнение горожан.

– Какое первое распоряжение бы дали, заняв пост мэра?

– Первое мое распоряжение, конечно, было бы связано с решением проблемы бездомных животных в нашем городе. Прежде всего, это создание современного приюта, чтобы четвероногие друзья, попавшие в трудную жизненную ситуацию, содержались в достойных условиях, как во всем цивилизованном мире. Мне вообще кажется, что люди вряд ли смогут начать эффективно решать свои проблемы, пока не изменят отношения к своим братьям меньшим.





Фото предоставлено ИА "Амител" сообществом "Алтай Online"

Возраст: 1,5 года

Семейные отношения: холост

Любимое блюдо: колбаса алтайского производства

Любимая игрушка: мячик

Отношения с хозяином: души друг в друге не чаем.