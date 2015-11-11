Первое в Барнауле электронное меню представил ресторан Lexx cafe

Ресторанный комплекс QQ, расположенный в Барнауле по адресу Калинина, 1а, объявил об открытии нового ресторана на цокольном этаже – Lexx café.





Как сообщили ИА ''Амител'' авторы проекта, это заведение будет представлять собой новый формат – демократичное продолжение ресторана QQlex. Наиболее впечатляющей новинкой стало меню, причем изменилось не только его содержание, но и форма. Гостям Lexx cafe предлагают осуществить выбор блюд как с помощью обычного, так и электронного меню.





''Мы решили сделать демократичное и в то же время креативное заведение. Теперь к нам можно прийти с поводом и без него. Утром – на завтрак, в обед – на бизнес-ланч, вечером – посидеть за бокалом вина, - отметили представители нового ресторана. – Нашим гостям будет предложен планшет, с помощью которого можно будет сделать заказ, даже не вызывая официанта''.

Программное обеспечение для гаджета-меню создали программисты из Екатеринбурга. Кстати, как отмечают представители Lexx cafe, в Барнауле меню в таком современном формате пока больше нигде не применяются. Электронная новинка содержит разделы ''Завтраки'', ''Бизнес-ланчи'', ''Горячее'', ''Десерты'' и т.п.

''Делая клик на название раздела, гость может ознакомиться с ингредиентами и ценами блюд. Понравилось блюдо – нажимаем ''плюс''. Выбрав все необходимое, гость отправляет заказ официанту. Электронное меню – это наша дань 21-му веку. Все привыкли к гаджетам. Даже люди старшего поколения охотно делают заказ через планшет. Бывает, что клиенты отказывались от него, решив сделать заказ по обычному меню, но потом просят официанта принести планшет. На нем все блюда можно увидеть во всей красе'', - объясняет принцип работы новинки менеджер ''Lexx cafe'' Александра Скрипкина.











Впрочем, обновилось и содержание меню. В ''Lexx cafe'' представлена мировая кухня, кулинарная классика самых разных стран, приготовленная по современным рецептам: сибирский борщ, мексиканский фахитос, американский гамбургер, французский луковый суп, итальянская пицца, китайская лапша и вполне интернациональный цыпленок табака на гриле.

Представители ресторана приглашают посетителей приятно провести время в ''Lexx cafe'' и оценить хорошую кухню, воспользовавшись меню-новинкой.