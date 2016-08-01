Первое заседание суда по делу Игоря Савинцева началось без обвиняемого

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Экс-глава администрации Барнаула Игорь Савинцев не пришел на первое судебное заседание по своему уголовному делу.

Как сообщили порталу Amic.ru в Центральном районном суде города, обвиняемый на заседание не явился и заседание стартовало в 14:00 без его участия.

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Вопрос дня За что будут судить бывшего сити-менеджера Игоря Савинцева?

В суде было заявлено, что господин Савинцев не смог прийти, поскольку находится на стационарном лечении.

В итоге заседание было перенесено на 16 августа. Сторона гособвинения обратилась с ходатайством предоставить документы, позволяющие говорить о диагнозе экс-чиновника и понять, когда он сможет явиться в суд.

Напомним, что бывшего сити-менеджера краевой столицы обвиняют в превышении должностных полномочий и покушении на присвоение и растрату.

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На стадии возбуждения уголовного дела летом прошлого года ему инкриминировали злоупотребление полномочиями, а затем его деяния были переквалифицированы.

11 августа прошлого года, уже будучи фигурантом уголовного дела, Игорь Григорьевич обратился к барнаульцам с заявлением о досрочном сложении полномочий, назвав в качестве причины данного решения проблемы со здоровьем.