Первое заседание суда по делу Игоря Савинцева началось без обвиняемого
Бывший сити-менеджер не явился в суд по причине болезни
Фото: mama-ditya.ru
Экс-глава администрации Барнаула Игорь Савинцев не пришел на первое судебное заседание по своему уголовному делу.
Как сообщили порталу Amic.ru в Центральном районном суде города, обвиняемый на заседание не явился и заседание стартовало в 14:00 без его участия.
В суде было заявлено, что господин Савинцев не смог прийти, поскольку находится на стационарном лечении.
В итоге заседание было перенесено на 16 августа. Сторона гособвинения обратилась с ходатайством предоставить документы, позволяющие говорить о диагнозе экс-чиновника и понять, когда он сможет явиться в суд.
Напомним, что бывшего сити-менеджера краевой столицы обвиняют в превышении должностных полномочий и покушении на присвоение и растрату.
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На стадии возбуждения уголовного дела летом прошлого года ему инкриминировали злоупотребление полномочиями, а затем его деяния были переквалифицированы.
11 августа прошлого года, уже будучи фигурантом уголовного дела, Игорь Григорьевич обратился к барнаульцам с заявлением о досрочном сложении полномочий, назвав в качестве причины данного решения проблемы со здоровьем.