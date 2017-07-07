Первого ребенка, родившегося весом менее 1 кг, выписали из "ДАРа"

Выписка первого ребенка, родившегося с экстремально низкой массой тела, прошла в краевом перинатальном центре "ДАР" в Барнауле. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края.

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Прочее ДАР: как выглядит ультрасовременный перинатальный центр в Барнауле. Фото

Отметим, что девочка родилась в перинатальном центре в апреле. Мама родила ребенка на 26-й неделе беременности. Малышка весила всего 920 граммов. Почти три месяца врачи прикладывали все усилия по сохранению жизни ребенка, соблюдая стандарты выхаживания. За это время у младенца наблюдался стабильный прогресс в общем развитии, наладилась терморегуляция, ребенок начал самостоятельно дышать без искусственной вентиляции легких и сосать грудь.

В итоге девочка доросла до веса обычного новорожденного ребенка и стала весить 2425 граммов. Все три месяца рядом с ребенком была ее мама - Виктория Бахилина.

"Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела требует высочайшей квалификации врачебного и сестринского персонала, современного высокотехнологичного оборудования, поскольку им необходима поддержка всех жизненно важных функций организма", - рассказал заместитель главного врача по педиатрической помощи Олег Зуйков.

Теперь ребенок едет домой. Но до трех лет малышка будет наблюдаться в кабинете катамнеза краевого перинатального центра, где собирается вся медицинская информация о пациенте.

Как ранее сообщало ИА "Амител", перинатальный центр "ДАР" открылся в Барнауле в декабре прошлого года. Площадь нового перинатального центра – 34 тысячи квадратных метров. Здесь установлено современное оборудование. Построить этот комплекс удалось за два года. Вложения в строительство оценивается суммой три миллиарда рублей.