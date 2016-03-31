Первые дебаты перед праймериз пройдут в Барнауле 2 апреля

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

Шесть кандидатов на праймериз "Единой России" в Алтайском крае примут участие в дебатах на тему экономической политики. Первая дискуссионная площадка пройдет в Октябрьском районе Барнаула в субботу, 2 апреля, сообщает пресс-служба партии.

"О желании подискутировать на тему экономической политики заявили шесть участников предварительного голосования: Михаил Домуховский (студент), Денис Кузьмин (менеджер регионального развития ООО "Алтайский провиант"), Николай Петрик (руководитель отдела продаж ООО "АПК"), Михаил Плешивцев (менеджер отдела круп ООО "Алтайский провиант"), Евгений Пушненков (заместитель генерального директора по производству ООО "Компания Холидей Производство"), Александр Юдович (пенсионер)", – прокомментировали в оргкомитете предварительного голосования.

Все шестеро – участники праймериз в Госдуму.

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Вопрос дня Что такое предварительное голосование, или праймериз "Единой России"?

Дебаты начнутся в 14.00 2 апреля в ДК "Октябрьский", Бульвар 9 января, 99. На сайте предварительного голосования http://pg.er.ru/ будет организована on-line трансляция.

Как ранее сообщал секретарь Алтайского регионального отделения партии "Единая Россия" Борис Трофимов, дебаты будут проходить по субботам и воскресеньям со 2 апреля по 15 мая.

Все процедуры праймериз, в том числе помещения, эфирное время, оплачиваются партией.

Участие в дебатах является обязательным условием только для потенциальных кандидатов в Государственную думу. Перед идущими на выборы в Алтайское краевое Законодательное Собрание такого условия не ставят. Однако при желании они смогут принять участие в дебатах.