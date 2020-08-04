Первые займы под 1% годовых выдали в Алтайском крае

Предприниматель из Немецкого национального района Лариса Немченко одной из первых в регионе воспользовалась льготной поддержкой в виде займа под 1% годовых, пишет официальный сайт региона. Деньги выдает Алтайский фонд микрозаймов.

Заем оформлен на два года, а деньги пойдут на выкуп помещения, которое находится в аренде.

"Это помещение в центре села Гальбштадт арендую с того самого момента, как начала предоставлять парикмахерские услуги, - уже шесть лет. За это время, конечно, был сделан ремонт, поэтому никаких новых вложений в здание не потребуется", - рассказала предпринимательница.

Это не первый раз, когда женщина сотрудничает с фондом. Ранее она уже дважды получала займы и оба успешно погасила.

Отмечается, что на сегодняшний день в крае льготные займы получили 38 предпринимателей, которые пострадали от ограничительных мер, связанных с коронавирусом.