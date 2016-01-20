Первые значки ГТО пришли в Алтайский край
Их получат школьники Алтайского края, которые выполнили нормы на летнем фестивале ГТО
20 января 2016, 15:44, Елена Лепезина
Алтайский край получил от Министерства спорта России первые удостоверения и значки для тех, кто сдал нормы ГТО. Пока пришли серебряные и бронзовые значки.
Как сообщили в управлении по физкультуре и спорту, 30 серебряных и один бронзовый значок получат школьники, которые выполнили нормы на летнем фестивале ГТО.
Золотые значки пришлют позже. Скорее всего, в июне, чтобы выпускники школ могли с их помощью претендовать на дополнительные баллы при поступлении в вузы.
Напомним, высшие знаки отличия присваивают по приказу Минспорта, а серебряные и бронзовые – по приказу крайспортуправления.
Золотые значки ГТО в Алтайском крае есть у восьми ребят, которые их получили из рук трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина в августе на всероссийском фестивале ГТО в Белгороде.
Напомним, феврале в Алтайском крае состоится зимний фестиваль ГТО.
Напомним, в октябре 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о возрождении в стране физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
В соответствии с требованиями к уровню физической подготовки населения, предполагается три уровня сложности, соответствующие золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия. Законом установлено, что выполнение нормативов комплекса ГТО должно проходить добровольно и бесплатно. Сдать его сможет любой россиянин в возрасте от шести до 70 лет.
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