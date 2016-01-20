Первые значки ГТО пришли в Алтайский край

Алтайский край получил от Министерства спорта России первые удостоверения и значки для тех, кто сдал нормы ГТО. Пока пришли серебряные и бронзовые значки.

Как сообщили в управлении по физкультуре и спорту, 30 серебряных и один бронзовый значок получат школьники, которые выполнили нормы на летнем фестивале ГТО.

Золотые значки пришлют позже. Скорее всего, в июне, чтобы выпускники школ могли с их помощью претендовать на дополнительные баллы при поступлении в вузы.

Напомним, высшие знаки отличия присваивают по приказу Минспорта, а серебряные и бронзовые – по приказу крайспортуправления.

Золотые значки ГТО в Алтайском крае есть у восьми ребят, которые их получили из рук трехкратного олимпийского чемпиона Александра Карелина в августе на всероссийском фестивале ГТО в Белгороде.

Напомним, феврале в Алтайском крае состоится зимний фестиваль ГТО.