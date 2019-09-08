Первыми пошли пенсионеры. Как стартовали выборы единственного депутата думы Барнаула

Всего лишь одного депутата Барнаульской гордумы предстоит выбрать в день голосования, 8 сентября, жителям Железнодорожного района. Традиционно с утра на участки идут люди уже солидного возраста, молодежи фотокорреспонденту портала Amic.ru во время первой "проходки" встретилось мало.

Напомним, найти свой участок можно через сервис на сайте Избирательной комиссии Алтайского края или узнать по телефону горячей линии 8(3852) 36-30-62. За кресло депутата БГД борются пять кандидатов: Арцибашев Антон (КПРФ), Кайдаш Петр (ЛДПР), Лютов Степан ("Справедливая Россия"), Нифонтов Иван ("Единая Россия"), Ткаченко Андрей ("Яблоко").