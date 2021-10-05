Первый авиарейс Барнаул – Норильск состоялся после 10-летнего перерыва

После 10-летнего перерыва 3 октября состоялся первый полёт из Барнаула в Норильск. Авиакомпания Nordstar выполнила рейс по маршруту Норильск – Барнаул – Омск – Барнаул – Норильск на комфортабельном Boeing 737-800.

Как сообщает пресс-служба аэропорта краевой столицы, на направлении есть экономический и бизнес-класс обслуживания. Пассажиры, вылетающие из Барнаула, проходили регистрацию на празднично оформленных стойках регистрации.

Рейсы из Барнаула в Омск будут выполняться еженедельно по воскресеньям в 16:00 по местному времени, прибытие в Омск в 16:40 по местному времени. Обратный рейс из Омска в Барнаул также по воскресеньям в 22:10 по местному времени, прибытие – в понедельник в 00:50 по местному времени.

Из Барнаула в Норильск можно будет улететь по понедельникам. Вылет в 04:00, прибытие в 07:15 по местному времени. Обратно из Норильска в Барнаул улететь можно по воскресеньям в 11:25 по местному времени, прибытие в 14:25, также по местному времени.